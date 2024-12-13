ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة النصيرات

02:05 م

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء إلى 33 شهيدا ونحو 84 مصابا ومفقودا فلسطينيين، جراء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس بقصفه مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: ارتكب جيش الاحتلال مجزرة وحشية مروّعة في النصيرات بعد أن قصف مربعا سكنيا يضم عدة بنايات يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال النساء ما أسفر عن 33 شهيدا حتى الآن غالبيتهم من عائلة الشيخ علي.



واعتبر أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع إسقاط إسرائيل للمنظومة الصحية في غزة عبر استهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بالقطاع منذ أكثر من عام.

