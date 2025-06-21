ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة إلى 55908

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 202 شهيد و1037 جريحًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 48 الماضية .

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وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.