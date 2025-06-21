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ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة إلى 55908

غزة
غزة
 
السبت، 21-06-2025 06:54 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 202 شهيد و1037 جريحًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 48 الماضية .

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وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 55908 شهداء و131138 جريحًا .

 
gnews

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