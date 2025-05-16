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ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة منذ 18 آذار إلى 2985 شهيدا

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أرشيفية
 
الجمعة، 16-05-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025، بلغت 2985 شهيدا، و 8173 إصابة.

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وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 53119 شهيدا و 120214 إصابة.

 
gnews

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