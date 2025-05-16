ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة منذ 18 آذار إلى 2985 شهيدا

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 53119 شهيدا و 120214 إصابة.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منفتحة على خطة بديلة لإدخال المساعدات إلى غزة
-
حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع
-
أكثر من 100 شهيد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس
-
لقطات لكمين نفذته القسام بحي الشجاعية - فيديو
-
نتنياهو يجري مشاورات أمنية وحماس تتهمه بالسعي إلى حرب بلا نهاية
-
بالفيديو .. بن غفير وزوجته ينالون نصيبهم من الضرب في شوارع الكيان
-
الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة