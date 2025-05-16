ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة منذ 18 آذار إلى 2985 شهيدا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025، بلغت 2985 شهيدا، و 8173 إصابة.

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وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.