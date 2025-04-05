ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة منذ 18 آذار الى 1309 شهداء

وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال 60 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى 162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
بترا
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