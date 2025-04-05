السبت 2025-04-05 05:12 م
 

ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة منذ 18 آذار الى 1309 شهداء

قطاع غزة المدمر
قطاع غزة المدمر
 
السبت، 05-04-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 1309 شهداء و3184 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشهداء والإصابات منذ السابع من تشرين الأول 2023 قد ارتفع إلى 50669 شهيداً و115225 إصابة.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال 60 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى 162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

بترا
 
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