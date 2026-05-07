ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 72,628 شهيدا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,628 شهيدا، و172,520 جريحا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.





وقالت "صحة غزة" إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء (3 شهداء جدد، و3 شهداء انتشال)، و39 جريحا.



ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 846 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,418، في حين جرى انتشال 769 جثمانا من تحت الأنقاض.



وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.







