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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41.455 شهيدا و95.878 مصابا

قصف مستمر على غزة
قصف مستمر على غزة
الإثنين، 23-09-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 41,455، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,878 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و60 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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