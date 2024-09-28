 
السبت 2024-09-28 04:20 م
 
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,586 شهيداً و96,210 مصابا

القصف على مواصي غزة
القصف على مواصي غزة
السبت، 28-09-2024 01:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,210 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدا، و118 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية العيسوي: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

تعبيرية

طب وصحة 7 وصفات تقليدية بسيطة لتخفيف آلام الحلق فورًا

الحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام

جانب من الورشة

أخبار محلية ورشة عمل حول برامج دعم التشغيل

ب

أخبار محلية الأردن وسوريا يبحثان محاربة تهريب المخدرات

ييي

عربي ودولي المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقة

تعبيرية

أخبار محلية إعلان نتائج ترشيح المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

م

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مصنع بلاستيك بالأغوار



 


الأكثر مشاهدة