 
الخميس 2024-10-03 03:32 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,788 شهيدا و96,794 مصابا

آثار القصف الشديد على غزة
آثار القصف الشديد على غزة
الخميس، 03-10-2024 12:51 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,788، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,794 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 99 شهيدا، و169 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفا
 
gnews

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