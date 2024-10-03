ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,788 شهيدا و96,794 مصابا

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,794 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 99 شهيدا، و169 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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