ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,870 شهيداً و97,166 مصابا

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,166 مصاباً منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 45 شهيدا، و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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