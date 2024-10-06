 
الأحد 2024-10-06 03:57 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,870 شهيداً و97,166 مصابا

تواصل القصف على رفح
تواصل القصف على رفح
الأحد، 06-10-2024 01:57 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية من قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,870، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,166 مصاباً منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 45 شهيدا، و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفا
 
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