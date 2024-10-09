ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,010 شهداء و97,720 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينياً، وإصابة 130 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفا
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