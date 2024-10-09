 
الأربعاء 2024-10-09 12:50 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,010 شهداء و97,720 مصابا

تواصل القصف على قطاع غزة
تواصل القصف على قطاع غزة
الأربعاء، 09-10-2024 12:30 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 42,010 شهداء، و97,720 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينياً، وإصابة 130 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفا
 
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