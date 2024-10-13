ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,227 شهيدا و98,464 مصابا

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,464 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدا، و128 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة
-
الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على حاجزي عورتا ودير شرف في نابلس
-
هآرتس تتحدث عن تراجع مخزون الجيش الإسرائيلي من الذخيرة
-
ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة
-
11 شهيدا في غارات للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا
-
غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
-
الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيدا شمال قطاع غزة
-
المقاومة تستهدف عسقلان من شمال قطاع غزة