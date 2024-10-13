ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,227 شهيدا و98,464 مصابا

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,227، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. اضافة اعلان





وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,464 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدا، و128 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

