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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,227 شهيدا و98,464 مصابا

قصف على قطاع غزة
قصف على قطاع غزة
الأحد، 13-10-2024 01:08 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,227، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,464 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدا، و128 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
gnews

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