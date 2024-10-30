ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,163 شهيدا و101,510 مصابين

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,510 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 102 شهيد، و287 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الجزائر وعُمان تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
-
القسام تستهدف آليات للاحتلال شرقي غزة
-
الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي
-
الاحتلال بعد قصف بيت لاهيا واستشهاد 93 مدنيا: "كنا نهاجم مطلوبا"
-
مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية بمدينة نابلس
-
الرئيس الأيرلندي: يجب وقف استخدام المجاعة سلاح حرب
-
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال شرقي نابلس
-
الاعلام العبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس