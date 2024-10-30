 
الأربعاء 2024-10-30 03:49 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,163 شهيدا و101,510 مصابين

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الأربعاء، 30-10-2024 01:56 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,163، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,510 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 102 شهيد، و287 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب

أخبار محلية انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"

قصف على لبنان

أخبار محلية الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة

القدس

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس

جانب من التكريم

أخبار محلية اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام

غارة على النبطية بلبنان

عربي ودولي إسرائيل تزعم قتل نائب قائد قوة الرضوان بحزب الله

جانب

أخبار محلية وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين

نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله

عربي ودولي حزب الله يرد على تهديدات إسرائيل لزعيمه الجديد

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة



 


الأكثر مشاهدة