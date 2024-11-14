ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,736 شهيدا و103,370 مصابا

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,370 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
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