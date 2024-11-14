 
الخميس 2024-11-14 03:18 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,736 شهيدا و103,370 مصابا

قصف على غزة
قصف على غزة
الخميس، 14-11-2024 03:02 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,370 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
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