 
الثلاثاء 2024-10-29 04:50 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,061 شهيدا و101,223 مصابا

قصف على غزة
قصف على غزة
الثلاثاء، 29-10-2024 03:39 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,061، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,223 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 115 شهيدا ارتقوا في غارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 109 منهم شمال القطاع.

يذكر  أن 94 شهيدا ارتقوا في مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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