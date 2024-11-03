 
الأحد 2024-11-03 03:28 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,341 شهيدا و102,105 مصابا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 03:08 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على  قطاع غزة إلى 43,341 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 102,105، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينياً، وإصابة 86 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفا
 
gnews

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