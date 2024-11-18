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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,922 شهيداً و103,898 مصاباً

أثر القصف على غزة
أثر القصف على غزة
الإثنين، 18-11-2024 02:44 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 43,922 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 103,898، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدا، و158 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفا
 
gnews

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