 
السبت 2024-11-23 05:11 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 23-11-2024 03:26 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 44,176 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا، و205 اصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

الطفيلة

أخبار محلية لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24

اشتعال مركبة بخلدا

خاص بالوكيل شاهد : اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة - فيديو

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين يقومون بجولة في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية

فلسطين هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء



 


الأكثر مشاهدة