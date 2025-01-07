ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 45,885 شهيدا و109,196 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,196 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا 57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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