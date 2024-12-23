ارتفاع حصيلة قصف المواصي

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن حصيلة ضحايا القصف الذي نفذته مسيّرات إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصي (غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة) ارتفعت إلى 7 شهداء.

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