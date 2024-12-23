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ارتفاع حصيلة قصف المواصي

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 23-12-2024 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن حصيلة ضحايا القصف الذي نفذته مسيّرات إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصي (غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة) ارتفعت إلى 7 شهداء.

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وأظهرت مقاطع مصورة النيران تلتهم عددا من الخيام، بينما كان فلسطينيون يحاولون بوسائل بدائية السيطرة على الحرائق في الموقع المستهدف.

 
gnews

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