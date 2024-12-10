ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في بيت حانون إلى 25

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 25 فلسطينياً، وإصابة العشرات، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت على رؤوس ساكنيه، في عزبة بيت حانون.
ولم تتوقف مجازر الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد تعمدت استهداف مبانٍ سكنية على رؤوس ساكنيها، والآمنين في كافة المناطق.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,758 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
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