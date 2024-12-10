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ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في بيت حانون إلى 25

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد أكثر من 25 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة، في مجزرة ارتكبها الاحتلال، الليلة الماضية، في بيت حانون شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 25 فلسطينياً، وإصابة العشرات، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت على رؤوس ساكنيه، في عزبة بيت حانون.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد تعمدت استهداف مبانٍ سكنية على رؤوس ساكنيها، والآمنين في كافة المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,758 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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