ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلاً

04:40 م

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الوكيل الإخباري- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 69 طفلاً، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن نقص الغذاء والدواء 620 مريضاً، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وغياب أي تدخل فاعل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. اضافة اعلان





وأضاف المكتب في بيان صحفي صدر اليوم، "ننشر هذه الأرقام الصادمة ذات العلاقة بكارثة التجويع التي يتعرض لها قطاع غزة حيث 139 يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة و76,450 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها و42 تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع".



وأشار إلى 57 مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع، في حين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ 122 عملية استهداف لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية، إضافة إلى ارتقاء 877 شهيداً جراء (مصائد الموت) أو ما تُسمى "مراكز المساعدات الأميركية-الإسرائيلية"، وأكثر من 5,666 إصابة، و42 مفقوداً.



وحذر المكتب أن 650 ألف طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، و12,500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج والغذاء، و60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية ولانعدام الغذاء.



وطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التحرك العاجل لوقف سياسة التجويع وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة تُباد أمام مرأى ومسمع العالم، كذلك فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.