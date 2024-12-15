ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في غزة إلى 196

الوكيل الإخباري- -قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 196، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع ، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي، احمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة في المحافظة الوسطى.

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وأدان المكتب في بيان صحفي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.