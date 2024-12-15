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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في غزة إلى 196

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 15-12-2024 11:07 م

الوكيل الإخباري-   -قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 196، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع ، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي، احمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة في المحافظة الوسطى.

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وأدان المكتب في بيان صحفي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.


وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

 
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