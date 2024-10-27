ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 180

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إلى 180، بعد اغتيال الاحتلال الصحفيين: سائد رضوان، وحمزة أبو سلمية، وحنين بارود.

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