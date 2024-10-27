 
الأحد 2024-10-27 08:33 م
 

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 180

قصف عنيف ومتواصل على جباليا شمال غزة
غزة
الأحد، 27-10-2024 06:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إلى 180، بعد اغتيال الاحتلال الصحفيين: سائد رضوان، وحمزة أبو سلمية، وحنين بارود.

اضافة اعلان


ودان المكتب بأشد العبارات اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الرئيس المصري: محادثات لوقف النار في غزة ستنعقد بغضون 10 أيام

جيش الاحتلال

فلسطين معاريف: سيكون هناك نقص كبير بجنود الاحتياط قريبا

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي

محكمة العدل الدولية

فلسطين جنوب أفريقيا تقدم غدا أدلة جديدة بقضية الإبادة ضد إسرائيل

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير اليمني التعاون المشترك

قصف عنيف ومتواصل على جباليا شمال غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 180

الزميل عبدالفتاح العموري

أخبار محلية وفاة الزميل عبدالفتاح العموري بحادث سير مؤسف

الزيود يتفقد مشاريع قطاع المياه

أخبار محلية محافظ الطفيلة يتفقد مشاريع قطاع المياه



 


الأكثر مشاهدة