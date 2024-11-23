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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189

غزة
غزة
السبت، 23-11-2024 07:55 م

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 189، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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وأدان المكتب استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

 
gnews

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