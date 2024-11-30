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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 191

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 30-11-2024 11:39 م

الوكيل الإخباري-    قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع، ارتفع إلى191، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي ممدوح إبراهيم قنيطة الذي يعمل محرراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية.

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وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.


وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

 
gnews

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