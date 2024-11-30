ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 191

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية.
-
أخبار متعلقة
-
40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة
-
استشهاد صحفي برصاص مسيّرة إسرائيلية في أثناء وجوده في ساحة مستشفى المعمداني
-
منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعلق عملياتها بغزة بعد ضربة إسرائيلية
-
انهيار مبنى يؤوي عشرات النازحين بغارة على مخيم جباليا
-
قيادي بحماس: منفتحون على التفاوض ولن نتنازل عن ثوابتنا
-
استشهاد طفل بمستشفى العودة في غزة
-
إصابتان بالرصاص الحي جنوب نابلس
-
19شهيدا في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي