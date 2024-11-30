ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 191

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع، ارتفع إلى191، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي ممدوح إبراهيم قنيطة الذي يعمل محرراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية.

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وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.