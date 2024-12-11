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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 193

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 09:45 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 193، بعد استشهاد الصحفية إيمان حاتم الشنطي، التي تعمل مذيعة وصحفية في إذاعة صوت الأقصى، وفقا لما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بإدانة جرائم الاحتلال، وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.


وفي سياق متصل، قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال قتل أكثر من 200 صياد منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.


وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحرب تسببت في فقدان نحو 4600 طن من إجمالي كمية الإنتاج السمكي بقيمة 20 مليونا و129 ألف دولار.


وأوضحت أن عدد العاطلين عن العمل من صيادي الأسماك في القطاع بلغ نحو 5000 صياد، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث تستهدف زوارق الاحتلال وطائراته صيادي القطاع بهدف منعهم من الصيد في ظل المجاعة والفقر الذي يعيشه الأهالي

 
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