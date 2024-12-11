ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 193

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بإدانة جرائم الاحتلال، وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال قتل أكثر من 200 صياد منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحرب تسببت في فقدان نحو 4600 طن من إجمالي كمية الإنتاج السمكي بقيمة 20 مليونا و129 ألف دولار.
وأوضحت أن عدد العاطلين عن العمل من صيادي الأسماك في القطاع بلغ نحو 5000 صياد، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث تستهدف زوارق الاحتلال وطائراته صيادي القطاع بهدف منعهم من الصيد في ظل المجاعة والفقر الذي يعيشه الأهالي
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