ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203

واستشهد نبهان برصاص قناص إسرائيلي أثناء التغطية الصحفية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
بترا
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