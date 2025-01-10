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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 10-01-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري-   ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 203 صحفيين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي سائد صبري نبهان والذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة الغد الفضائية.اضافة اعلان


واستشهد نبهان برصاص قناص إسرائيلي أثناء التغطية الصحفية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

بترا
 
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