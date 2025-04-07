الإثنين 2025-04-07 03:51 م
 

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 210

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 01:35 م
الوكيل الإخباري-  قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان عدد الشهداء الصَّحفيين الذين ارتقوا في قطاع غزة ارتفع إلى (210) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع بعد جريمة قصف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث تم الإعلان عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي وإصابة 9 صحفيين آخرين كانوا في المكان المستهدف ومحيطه.اضافة اعلان


وادان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما طالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في العالم ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي في المحاكم الدولية وممارسة الضغط بشكل جاد وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان ترد على شكوى نشرها الوكيل لمواطنة انتظرت ساعة و 44 دقيقة على هاتف المؤسسة

يؤ

طب وصحة هل يحتوي الليمون المغلي على فوائد صحية مذهلة؟

ىغلا

فن ومشاهير هل حصلت على الجنسية السعودية؟ أصالة تحسم الجدل

قب

منوعات مصرع ملكة جمال دهساً بعد فرارها من الشرطة في تركيا

مركز إعداد القيادات الشبابية

أخبار محلية "إعداد القيادات الشبابية" يطلق باب التسجيل في "تكنو شباب"

عمتع

المرأة والجمال فوائد ماسك الذهب للوجه

تاتا

تكنولوجيا احذفها فورا.. نسخة مزيفة من تلغرام تحمل صفة بريميوم

ون

تكنولوجيا بديلان لـ"إنستغرام" يستحقان التجربة!



 
 





الأكثر مشاهدة