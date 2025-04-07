ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 210

وادان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما طالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في العالم ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي في المحاكم الدولية وممارسة الضغط بشكل جاد وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
بترا
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