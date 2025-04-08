ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 211

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 211 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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وأضاف ان ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين، جاء عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خانيونس (جنوب قطاع غزة)، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، وكذلك الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد منصور الذي يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية متأثراً بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة.



ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.