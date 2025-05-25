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ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 220 صحفياً

غزة
غزة
 
الأحد، 25-05-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 220 شهيداً، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية، والذي استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

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ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صحفي اليوم الأحد، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 
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