ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 220 صحفياً

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 220 شهيداً، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية، والذي استشهد مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

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