ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 220 صحفياً

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صحفي اليوم الأحد، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
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