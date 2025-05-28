ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 221 صحفياً

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 221 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي معتز محمد رجب .

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