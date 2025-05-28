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ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 221 صحفياً

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 221 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي معتز محمد رجب .

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وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف قتلهم واغتيالهم.

 
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