ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 221 صحفياً

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف قتلهم واغتيالهم.
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