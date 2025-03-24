ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 207 شهيدا

ودان المكتب في بيان صحفي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المُمنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
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