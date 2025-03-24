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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 207 شهيدا

غزة
غزة
 
الإثنين، 24-03-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-    قال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد الشهداء الصّحفيين في قطاع غزة ارتفع إلى 207 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي الشهيد محمد منصور مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية.

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ودان المكتب في بيان صحفي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المُمنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 
 
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