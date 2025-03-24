ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 207 شهيدا

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد الشهداء الصّحفيين في قطاع غزة ارتفع إلى 207 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي الشهيد محمد منصور مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية.

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