ارتفاع عدد الشهداء بخان يونس إلى 21 منذ فجر اليوم

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697809 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم الاثنين ارتفع إلى 21 شهيدا. اقرأ أيضاً غارة تستهدف منزلا جنوبي خان يونس مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل الدويري: لهذا السبب استخدمت القسام صاروخ "السهم الأحمر" أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون للفرار من ملاجئهم المؤقتة يوميا انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس