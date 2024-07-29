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ارتفاع عدد الشهداء بخان يونس إلى 21 منذ فجر اليوم

خان يونس
خان يونس
الإثنين، 29-07-2024 03:47 م

 

 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم الاثنين ارتفع إلى 21 شهيدا.
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