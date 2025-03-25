ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 60 منذ فجر الاثنين

12:45 ص

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر طبية للجزيرة إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر الاثنين إلى 60 شهيدا. اضافة اعلان

