الثلاثاء 2025-03-25 01:36 ص
 

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 60 منذ فجر الاثنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر طبية للجزيرة إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر الاثنين إلى 60 شهيدا. اضافة اعلان
 
 
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