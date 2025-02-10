ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 48208

وأضافت "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 48208 شهداء و111 ألفا و655 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023".
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