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ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 48208

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 10-02-2025 07:09 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة انه وصل مستشفيات قطاع غزة 19 شهيدا منهم 14 شهيدا تم انتشالهم وشهيدان متأثران بجراحهما و3 شهداء جدد و15 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأضافت "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 48208 شهداء و111 ألفا و655 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023".

 
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