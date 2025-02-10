ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 48208

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة انه وصل مستشفيات قطاع غزة 19 شهيدا منهم 14 شهيدا تم انتشالهم وشهيدان متأثران بجراحهما و3 شهداء جدد و15 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان