ارتفاع عدد الشهداء في الضفة إلى 11

الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال جثامين شهيدين في مخيم الفارعة، مما يرفع حصيلة العملية الإسرائيلية في شمال الضفة إلى 11 شهيدا.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف المقاومة في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.