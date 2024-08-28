 
الأربعاء 2024-08-28 10:47 ص
 

 

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة إلى 11

قوات الاحتلال بدأت بأكبر عملية عسكرية منذ عام 2002
قوات الاحتلال بدأت أكبر عملية عسكرية منذ عام 2002
الأربعاء، 28-08-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال جثامين شهيدين في مخيم الفارعة، مما يرفع حصيلة العملية الإسرائيلية في شمال الضفة إلى 11 شهيدا.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف المقاومة في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.


وتعليقا على هذه الحملة العسكرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

 
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