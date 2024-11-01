ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين بغزة إلى 183

الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الإعلام الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق الجرائم ضد الصحفيين حول العالم في عام 1992.