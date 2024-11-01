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ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين بغزة إلى 183

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 01-11-2024 08:59 م

الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الإعلام الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق الجرائم ضد الصحفيين حول العالم في عام 1992.


وأعلن "المركز الدولي للصحفيين" (غير حكومي مقره واشنطن) في فبراير/شباط، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف اغتيال الصحفيين والتحقيق في تلك الحوادث على يد قواتها.

 
gnews

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