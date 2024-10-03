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ارتفاع عدد الشهداء من جراء غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم إلى 18

غارة إسرائيلية على منطقة في الضفة الغربية المحتلة
غارة إسرائيلية على منطقة في الضفة الغربية المحتلة
الخميس، 03-10-2024 11:39 م

الوكيل الإخباري-  ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء غارة شنتها طائرات إسرائيلية على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية إلى 18 شهيدا؛ وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب تحديثا لحصيلة أولى أوردتها: "18 شهيداً جراء قصف الاحتلال على مخيم طولكرم".

 
gnews

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