ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876

وقالت الوزارة في اليوم الـ469 للحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و 189 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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