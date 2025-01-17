ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الجمعة، إلى 46,876 شهيدا، و110,642 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في اليوم الـ469 للحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و 189 إصابة خلال 24 ساعة.



وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.