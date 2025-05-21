ارتفاع عدد شهداء القصف على منزل غربي خان يونس

07:00 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 4. اضافة اعلان

