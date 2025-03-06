 
الخميس 2025-03-06 09:10 م
 

ارتفاع عدد شهداء شرق الشجاعية بغزة بنيران مسيرة اسرائيلية إلى 3

غزة
غزة
 
الخميس، 06-03-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرقي غزة إلى ثلاثة شهداء.

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وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطنين متأثرين بجراحهما، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بنيران مُسيّرة إسرائيلية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، عصر اليوم الخميس إلى ثلاثة شهداء.

 
 
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