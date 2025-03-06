ارتفاع عدد شهداء شرق الشجاعية بغزة بنيران مسيرة اسرائيلية إلى 3

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرقي غزة إلى ثلاثة شهداء.

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