ارتفاع عدد شهداء شرق الشجاعية بغزة بنيران مسيرة اسرائيلية إلى 3

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطنين متأثرين بجراحهما، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بنيران مُسيّرة إسرائيلية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، عصر اليوم الخميس إلى ثلاثة شهداء.
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