ارتفاع عدد شهداء قصف خيام المواصي إلى 6

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى ناصر بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس إلى 6.

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وكانت مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد نحو 100 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة أمس الجمعة.