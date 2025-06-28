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ارتفاع عدد شهداء قصف خيام المواصي إلى 6

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى ناصر بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس إلى 6.

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وكانت مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد نحو 100 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة أمس الجمعة.


ومنذ انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار واستئنافها العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر 6 آلاف فلسطيني وأصيب 50 ألفا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

 
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