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ارتفاع عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها الى 8

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى8، والإصابات إلى 35، جراء العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وشاركت طائرات حربية إسرائيلية في العدوان على  جنين ومخيمها، فيما اقتحمت آليات عسكرية بأعداد كبيرة المدينة من حاجز الجلمة العسكري، بعد اكتشاف قوات خاصة في حي الجابرات بالمدينة.

 
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