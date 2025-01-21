ارتفاع عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها الى 8

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى8، والإصابات إلى 35، جراء العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

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