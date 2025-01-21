ارتفاع عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها الى 8

وشاركت طائرات حربية إسرائيلية في العدوان على جنين ومخيمها، فيما اقتحمت آليات عسكرية بأعداد كبيرة المدينة من حاجز الجلمة العسكري، بعد اكتشاف قوات خاصة في حي الجابرات بالمدينة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47107 شهداء
-
شهيد برصاص الاحتلال في رفح
-
حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته
-
الاحتلال الإسرائيلي مسح 2092 عائلة من السجل المدني في غزة
-
كتائب القسام تشيع 5 من شهدائها بمخيم جباليا
-
الاحتلال يطلق عملية "الأسوار الحديدية" العسكرية في جنين
-
استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين