ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

01:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701679 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و70 مصابا. اضافة اعلان





وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40 ألفا و786 شهيدا، إضافة إلى 94 ألفا و224 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.