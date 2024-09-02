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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة
الإثنين، 02-09-2024 01:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و70 مصابا.اضافة اعلان


وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40 ألفا و786 شهيدا، إضافة إلى 94 ألفا و224 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
gnews

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