ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40 ألفا و786 شهيدا، إضافة إلى 94 ألفا و224 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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