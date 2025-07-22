ارتفاع في الحوادث العملياتية داخل جيش الاحتلال خلال القتال في غزة

09:15 م

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الوكيل الإخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تسجيل زيادة ملحوظة في ما يُعرف بـ"الحوادث العملياتية" التي وقعت في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال القتال الدائر في قطاع غزة، وتشمل هذه الحوادث انفجار ذخائر، ونيرانًا صديقة، إضافة إلى حوادث سير ميدانية. اضافة اعلان





وأفادت الهيئة بأن 17% من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ انطلاق المناورات العسكرية الأخيرة، لقوا حتفهم نتيجة هذه الحوادث العملياتية، وليس في الاشتباكات المباشرة مع الفصائل الفلسطينية.



ونقلت الهيئة عن قادة عسكريين قولهم إن الإنهاك الجسدي والنفسي في صفوف الجنود أدى إلى تآكل حالة اليقظة الميدانية مع مرور الوقت، وهو ما أسهم في ارتفاع معدل الأخطاء والحوادث المميتة داخل الوحدات المقاتلة.