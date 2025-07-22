ارتفاع في الحوادث العملياتية داخل جيش الاحتلال خلال القتال في غزة

وأفادت الهيئة بأن 17% من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ انطلاق المناورات العسكرية الأخيرة، لقوا حتفهم نتيجة هذه الحوادث العملياتية، وليس في الاشتباكات المباشرة مع الفصائل الفلسطينية.
ونقلت الهيئة عن قادة عسكريين قولهم إن الإنهاك الجسدي والنفسي في صفوف الجنود أدى إلى تآكل حالة اليقظة الميدانية مع مرور الوقت، وهو ما أسهم في ارتفاع معدل الأخطاء والحوادث المميتة داخل الوحدات المقاتلة.
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