الإثنين 2025-11-03 01:00 م
 

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
اردوغان
 
الإثنين، 03-11-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   رأى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، أن حركة (حماس) عازمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ إسرائيل كل ما يتوجب عليها.اضافة اعلان


وقال اردوغان قبيل انعقاد اجتماع في اسطنبول لوزراء خارجية دول مسلمة يخصص لبحث مستقبل القطاع، إن "حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".

وكان الرئيس التركي يتحدث أمام اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، آملا في أن تؤدي الأخيرة "دورا محرّكا" في إعادة إعمار قطاع غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

5

تكنولوجيا ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

أخبار الشركات جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

5

تكنولوجيا كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

ت

تكنولوجيا كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب

ى

تكنولوجيا أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

مجلس الأعيان

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش



 
 





الأكثر مشاهدة