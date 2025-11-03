اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

12:35 م

الوكيل الإخباري- رأى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، أن حركة (حماس) عازمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ إسرائيل كل ما يتوجب عليها. اضافة اعلان





وقال اردوغان قبيل انعقاد اجتماع في اسطنبول لوزراء خارجية دول مسلمة يخصص لبحث مستقبل القطاع، إن "حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".



وكان الرئيس التركي يتحدث أمام اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، آملا في أن تؤدي الأخيرة "دورا محرّكا" في إعادة إعمار قطاع غزة.