اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

وقال اردوغان قبيل انعقاد اجتماع في اسطنبول لوزراء خارجية دول مسلمة يخصص لبحث مستقبل القطاع، إن "حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".
وكان الرئيس التركي يتحدث أمام اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، آملا في أن تؤدي الأخيرة "دورا محرّكا" في إعادة إعمار قطاع غزة.
