الثلاثاء 2025-05-13 12:26 ص
 

استئناف القصف على غزة بعد توقف استمر لساعات أثناء الإفراج عن المحتجز ألكسندر

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي استأنف غاراته الجوية على قطاع غزة بعد توقف لعدة ساعات خلال إطلاق حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي المحتجز عيدان ألكسندر.اضافة اعلان


وقلص جيش الاحتلال الإسرائيلي نشاطه في غزة اليوم لإتاحة إطلاق سراح ألكسندر.

وأفرجت حماس، الاثنين، عن الجندي الإسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك عشية جولة في المنطقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم ليبيا

عربي ودولي مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار غربي ليبيا خلال تبادل لإطلاق النار جنوب طرابلس

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد اتفاق تجاري أبرم بين الولايات المتحدة والصين

الامن العام

أخبار محلية الأمن يوضّح ملابسات فيديو جرى تداوله في الأردن

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

جانب من المباراة

أخبار محلية الوحدات يتوج بكأس الأردن بفوزه على الحسين

أردوغان

عربي ودولي أردوغان يأمل بعدم إضاعة نافذة الفرصة المتاحة بشأن أوكرانيا

ارشيفية

عربي ودولي ترامب في زيارة تاريخية للشرق الأوسط وقمة خليجية أميركية في الرياض

ارشيفية

فلسطين استئناف القصف على غزة بعد توقف استمر لساعات أثناء الإفراج عن المحتجز ألكسندر



 
 





الأكثر مشاهدة