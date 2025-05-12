استئناف القصف على غزة بعد توقف استمر لساعات أثناء الإفراج عن المحتجز ألكسندر

10:58 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي استأنف غاراته الجوية على قطاع غزة بعد توقف لعدة ساعات خلال إطلاق حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي المحتجز عيدان ألكسندر. اضافة اعلان





وقلص جيش الاحتلال الإسرائيلي نشاطه في غزة اليوم لإتاحة إطلاق سراح ألكسندر.



وأفرجت حماس، الاثنين، عن الجندي الإسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك عشية جولة في المنطقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



