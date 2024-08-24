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استئناف محادثات غزة بالقاهرة

غزة
غزة
السبت، 24-08-2024 08:41 م

الوكيل الإخباري-   بحث المشاركون في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين مقترحات جديدة للتسوية في القاهرة السبت، سعيا لتقريب المواقف بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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يأتي ذلك بعدما أفادت الأمم المتحدة بتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ورصد إصابة بشلل الأطفال.

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