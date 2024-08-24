استئناف محادثات غزة بالقاهرة

الوكيل الإخباري- بحث المشاركون في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين مقترحات جديدة للتسوية في القاهرة السبت، سعيا لتقريب المواقف بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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