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استشهاد أب وأطفاله الثلاثة في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-  استُشهد أب وأطفاله الثلاثة، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم النصيرات "1"، وسط قطاع غزة.

وأفادت تقارير ، نقلاً عن مصادر طبية، باستشهاد الأب وأطفاله الثلاثة من عائلة بسام أبو خروف، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,936 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا

 
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