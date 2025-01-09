استشهاد أب وأطفاله الثلاثة في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

الوكيل الإخباري- استُشهد أب وأطفاله الثلاثة، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم النصيرات "1"، وسط قطاع غزة.



وأفادت تقارير ، نقلاً عن مصادر طبية، باستشهاد الأب وأطفاله الثلاثة من عائلة بسام أبو خروف، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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