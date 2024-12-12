استشهاد أخصائي العظام الوحيد في شمال قطاع غزة سعيد جودة

وأفادت تقارير صحفية، بأن الطبيب سعيد جودة أخصائي العظام الوحيد الموجود في شمال القطاع، استُشهد بعد إصابته بطلق ناري في الرأس أطلقته طائرة استطلاع "كواد كابتر" التابعة لجيش الاحتلال.
وأشار إلى أن جودة كان متوجها من مستشفى كمال عدوان، إلى مستشفى العودة لمهمة طبية في تل الزعتر في جباليا شمال القطاع، علما أنه يتنقل للعمل بين المستشفيين لشح الطواقم الطبية.
يذكر، أن نجله مجد (24 عاما) استشهد قبل أسبوع، أثناء محاولته انتشال أبناء عمه من تحت ركام المنزل الذي قصفته طائرات الاحتلال في مخيم جباليا.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على شمال قطاع غزة لليوم الـ70على التوالي، إذ استشهد وفقد نحو 4000 آلاف فلسطيني ، كما أنه لا يتوفر لا ماء ولا طعام ولا وقود.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استُشهد 1047 من كوادر القطاع الصحي، فيما اعتقل الاحتلال أكثر من 310 آخرين، وأصيب المئات، ودمر الاحتلال نحو 130 مركبة إسعاف، كما أدى الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الطبية إلى حرمان الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية.
وفا
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